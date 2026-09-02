Stadio Girardengo, ripartono i lavori per la pista d’atletica

I cantieri allo stadio comunale “Costante Girardengo” tornano operativi. Sono ripresi questa mattina i lavori dedicati alla ristrutturazione e al rifacimento complessivo della pista di atletica leggera, un’opera attesa da tempo dal mondo sportivo cittadino e rimasta ferma a seguito della risoluzione del contratto con il precedente appaltatore. Per sbloccare lo stallo, l’amministrazione comunale di Novi Ligure ha attivato le procedure necessarie per il subentro rapido, affidando l’incarico all’impresa Bianchi Costruzioni, incaricata di portare a termine l’intervento. Il cronoprogramma dei lavori si articolerà in due fasi distinte: Fase autunnale (settembre – ottobre), concentrata sulle opere strutturali e preparatorie. Gli operai saranno impegnati nel rifacimento del sottofondo, nella posa delle nuove cordolature e nella stesura dell’asfalto di base, oltre agli interventi complementari previsti dal capitolato. Fase primaverile, dedicata all’applicazione del “tappetino” sintetico definitivo. La stesura del manto d’usura richiede infatti temperature costanti e condizioni meteo asciutte per garantire la corretta adesione dei materiali gommati e la qualità prestazionale della pavimentazione.

La programmazione a tappe consentirà di non privare la città dell’impianto durante l’inverno. Non appena terminata la posa del conglomerato bituminoso, il cantiere verrà temporaneamente sospeso; a partire dal mese di novembre, lo stadio e il tracciato torneranno pienamente fruibili per gli allenamenti, in attesa della volata finale dei lavori prevista con il rialzo delle temperature.