Tortona: dal questore foglio di via per un 55enne con precedenti

I Carabinieri della Stazione di Tortona hanno notificato un foglio di via obbligatorio a un 55enne, residente in Alessandria, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti. Il provvedimento, emesso dal Questore, impone all’uomo il divieto di ritorno nel comune per la durata di due anni.

L’uomo era solito girovagare in precarie condizioni igieniche, disturbando sistematicamente passanti e residenti, che avevano più volte segnalato la situazione. La sua presenza era costante nei pressi della stazione ferroviaria, all’interno del Pronto Soccorso e davanti a diversi esercizi pubblici, dove era solito chiedere soldi.

La proposta per l’applicazione della misura di prevenzione è scaturita a seguito dei numerosi interventi effettuati dai Carabinieri, mossi dal duplice obiettivo di tutelare il decoro e la sicurezza urbana e, al contempo, porre fine al precario stile di vita che metteva a rischio la salute stessa del 55enne. L’uomo versava infatti in condizioni di estrema marginalità, rendendo necessario l’interessamento degli enti assistenziali preposti.