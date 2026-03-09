Il primo intervento è avvenuto a Pontecurone. Un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia e privo di una stabile occupazione lavorativa, è stato rintracciato dai Carabinieri della stazione del paese al termine di una serie di accertamenti scaturiti da segnalazioni. E’ emersa che l’uomo era irregolare sul suolo italiano. Di conseguenza, i Carabinieri hanno dato esecuzione a un provvedimento di espulsione. Il soggetto è stato condotto presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Alessandria e successivamente accompagnato dai Carabinieri alla frontiera aerea di Milano Malpensa, da dove è stato imbarcato per il rimpatrio nel proprio paese d’origine.

Il secondo episodio si è verificato nel centro di Tortona, dove una pattuglia del Nucleo Operativo Radiomobile è intervenuta nei pressi di un esercizio commerciale vicino allo scalo ferroviario. I carabinieri hanno fermato un 20enne tunisino senza fissa dimora, sprovvisto di documenti d’identità e di qualsiasi titolo autorizzativo che giustificasse la sua permanenza in Italia. Accompagnato in caserma per il fotosegnalamento e gli accertamenti del caso, il giovane è stato denunciato a piede libero per il reato di ingresso e soggiorno illegale. Al termine delle formalità, i Carabinieri lo hanno trasferito presso l’Ufficio Immigrazione per il successivo instradamento verso un Centro di Permanenza per i Rimpatri.