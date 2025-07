Traffico regolare sul ponte della Gnocca dopo cinque anni di disagi

Il ponte della Gnocca è stato riaperto oggi, 11 luglio. Il viadotto lungo la strada provinciale 140, nel territorio di Borghetto Borbera, è stato rifatto dalla Provincia con una spesa di quasi 2 milioni di euro e un iter travagliato tra sensi unici alternati per ridurre il rischio di danni irreversibili e qualche bandi di gara sbagliati che hanno allungato i tempi.

Il semaforo del senso alternato era stato acceso nel 2020 insieme all’installazione dei dossi anti vibrazione e dei sensori, oltre al divieto per i mezzi di peso superiore alle 10 tonnellate.

Nel 2022 in primavera la Provincia assicura che il cantiere partirà il prima possibile evitando la chiusura al traffico della strada 140, annunciando che il nuovo ponte sarà in metallo ma dopo mesi emerge che i soldi arrivati dal ministero delle Infrastrutture, 1,4 milioni, non bastano più. A fine dicembre viene approvato un nuovo progetto da 2 milioni di euro. Dopo altri sette mesi la Provincia annuncia che i lavori sono stati assegnati e il cantiere partirà entro la fine dell’estate ma la gara d’appalto viene annullata per via di un errore nella progettazione.

Il cantiere finalmente parte nell’ottobre del 2023: durerà, sulla carta, 9 mesi ma nel 2024 il cantiere resta fermo per mesi.

Poi finalmente il cantiere riparte e non si ferma più: la strada viene chiusa la scorsa primavera per consentire il varo del nuovo ponte in metallo. la riapertura totale al traffico è annunciata per giugno ma poi sono necessarie alcune ulteriori settimane. Oggi, finalmente, il traffico è tornato regolare con un ponte nuove di zecca e soprattutto sicuro.