Dalle vette del Tor des Géants alle pagine più amate: Pasquale Coluccio ospite a “Il libro sul comodino”

Tra l’impegno nelle istituzioni e le sfide estreme sui sentieri d’alta quota, c’è sempre spazio per una pagina scritta capace di ispirare, confortare o far riflettere. Sarà Pasquale Coluccio il protagonista del nuovo appuntamento con “Il libro sul comodino”, la rassegna letteraria che invita personalità del territorio a svelare al pubblico la lettura che ha lasciato un’impronta indelebile nel loro percorso personale e professionale. L’incontro si terrà giovedì 12 novembre alle 18.30 nella consueta Sala Conferenze della Biblioteca Civica di via Marconi 66. A condurre il dialogo e a scavare tra passioni, aneddoti e ricordi dell’ospite sarà Daria Ubaldeschi.

Figura poliedrica del panorama locale e piemontese, Coluccio siede attualmente tra i banchi del Consiglio regionale. Alle spalle vanta un solido percorso amministrativo: già amministratore a Pozzolo Formigaro, funzionario al Comune di Novi Ligure e segretario della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Alessandria. Una vocazione per il territorio rafforzata anche dagli studi accademici, culminati con la laurea magistrale e un master in Sviluppo locale tra l’Università del Piemonte Orientale e il Polo universitario di Asti. Accanto all’attività pubblica, batte il cuore di un atleta tenace: Coluccio pratica infatti la corsa in montagna su lunghe distanze a livello agonistico. Solo lo scorso settembre ha tagliato il traguardo dell’estenuante Tor des Géants, confermandosi l’ultimo “finisher” ufficiale dell’edizione 2026. Una passione per il podismo che da circa vent’anni si traduce anche in solidarietà attiva, attraverso raccolte fondi benefiche legate allo sport. Uomo d’azione che ammette senza mezzi termini di avere «con il divano un rapporto di reciproca incomprensione», Coluccio si descrive come una persona ostinata, irrequieta e amante della natura aperta, del giardinaggio e del blu, colore che per lui evoca libertà e quiete interiore. L’appuntamento novese sarà l’occasione per scoprire quale titolo compaia sul comodino di una personalità che raramente ama fermarsi.