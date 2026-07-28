Una discarica di rifiuti tra Arquata e Pratolungo: “Intervenga il Comune”

Una vera e propria discarica abusiva tra Arquata Scrivia e Pratolungo. La segnalazione arriva da una cittadina che percorre ogni giorno la strada comunale. Sacchi di immondizia e altro materiale vengono costantemente lasciati fuori dai bidoni e dentro i contenitori della differenziata finisce di tutto. La donna ha segnalato più volte la situazione al Comune di Arquata poichè l’area si trova in territorio arquatese.

“A causa dell’inciviltà di alcuni cittadini – ha scritto -, questo angolo di strada immerso nel verde è ormai diventato una vera e propria discarica a cielo aperto. Nei bidoni della raccolta differenziata e nelle aree adiacenti vengono costantemente abbandonati sacchi di rifiuti indifferenziati e materiali non conformi. Oltre al danno ambientale e al decoro urbano, la vicinanza della vegetazione boschiva rischia di attirare animali selvatici e creare problemi igienico-sanitari. Chiedo cortesemente un intervento urgente di pulizia e bonifica dell’area”. Nella segnalazione si invita il Comune a utilizzare i fototrappole o telecamere della videosorveglianza o lo spostamento dei cassonetti in un punto più visibile e controllabile”.

La donna sostiene di non aver ricevuto riscontri dagli uffici del Comune: “La situazione va avanti da mesi – racconta -. Ad abbandonare i rifiuti sembrano siano persone di Arquata ma anche residenti in altri Comuni“. La raccolta rifiuti ad Arquata è affidata alla società 5 Valli.