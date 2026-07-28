Una discarica di rifiuti tra Arquata e Pratolungo: “Intervenga il Comune”

La spazzatura viene abbandonata da mesi lungo la strada comunale, in territorio arquatese

di
Redazione
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Una vera e propria discarica abusiva tra Arquata Scrivia e Pratolungo. La segnalazione arriva da una cittadina che percorre ogni giorno la strada comunale. Sacchi di immondizia e altro materiale vengono costantemente lasciati fuori dai bidoni e dentro i contenitori della differenziata finisce di tutto. La donna ha segnalato più volte la situazione al Comune di Arquata poichè l’area si trova in territorio arquatese.
A causa dell’inciviltà di alcuni cittadini – ha scritto -, questo angolo di strada immerso nel verde è ormai diventato una vera e propria discarica a cielo aperto. Nei bidoni della raccolta differenziata e nelle aree adiacenti vengono costantemente abbandonati sacchi di rifiuti indifferenziati e materiali non conformi. Oltre al danno ambientale e al decoro urbano, la vicinanza della vegetazione boschiva rischia di attirare animali selvatici e creare problemi igienico-sanitari. Chiedo cortesemente un intervento urgente di pulizia e bonifica dell’area”.
Nella segnalazione si invita il Comune a utilizzare i fototrappole o telecamere della videosorveglianza o lo spostamento dei cassonetti in un punto più visibile e controllabile”.
La donna sostiene di non aver ricevuto riscontri dagli uffici del Comune: “La situazione va avanti da mesi – racconta -. Ad abbandonare i rifiuti sembrano siano persone di Arquata ma anche residenti in altri Comuni“. La raccolta rifiuti ad Arquata è affidata alla società 5 Valli.

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