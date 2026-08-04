Val Borbera. Musica, memoria e solidarietà

Torna uno degli appuntamenti più sentiti dell’estate in Val Borbera. Sabato 8 agosto, Piazza Europa a Cantalupo Ligure ospiterà il tradizionale concerto del gruppo musicale D.O.C. – Direzione Ostinata e Contraria, che quest’anno taglia un traguardo importante: la decima edizione del Memorial Mario Tacchella. L’evento, a ingresso con offerta libera, rinnova per il decimo anno consecutivo il suo forte legame con il territorio e il suo impegno sociale: l’intero ricavato della serata sarà devoluto all’AIL Alessandria-Asti, la sezione locale dell’Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma. Il titolo scelto per l’edizione 2026: “Canzoni… Droni e Padroni…”racchiude la vera essenza dello spettacolo: un viaggio in cui musica, parole ed emozioni si intrecciano per offrire spunti di riflessione sull’attualità. “In un’epoca segnata da tensioni internazionali, conflitti, crisi ambientali e profonde incertezze sul futuro, la musica si ripropone come un linguaggio universale. Un mezzo per ritrovare l’umanità perduta, accendere la speranza e riscoprire la forza di immaginare un domani diverso”. Il repertorio dei D.O.C. accompagnerà il pubblico attraverso alcuni dei brani più amati e iconici della canzone d’autore italiana e internazionale. Non si tratterà soltanto di un’esibizione musicale, ma di un vero e proprio invito alla condivisione: un momento di leggerezza e al contempo di profonda consapevolezza, per ricordare che anche il più piccolo gesto individuale può fare la differenza nella lotta contro le malattie emato-oncologiche. Da anni i D.O.C. portano avanti un percorso artistico che unisce la grande musica d’autore a progetti concreti di solidarietà. Il concerto di agosto rappresenta uno dei pilastri dell’attività benefica del gruppo, costantemente al fianco della ricerca scientifica e dell’assistenza ai pazienti promosse da AIL.

Una serata speciale in cui le note e la solidarietà torneranno a unirsi, trasformando ogni brano in un messaggio tangibile di vicinanza, memoria e speranza.