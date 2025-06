Chiuso di notte dal 19 giugno al 28 giugno il sottopasso dell’autostrada A7 a Vignole Borbera. Dalle 23,30 alle 6 del mattino, esclusi prefestivi e festivi, non si potrà transitare lungo la strada 140 tra la Val Borbera e Arquata Scrivia per via dei lavori avviati da Autostrade per l’Italia e assegnati all’impresa MGA Manutenzioni Generali Autostrade di Messina. Il traffico sarà deviato sulla strada provinciale 143 per Stazzano. Un disagio ulteriore per i valborberini, che si aggiunge ai lavori nel sottopasso durante il giorno, con il senso unico alternato, e alla stessa situazione sul ponte della Gnocca, a Borghetto Borbera, prorogata a luglio.