Vinbundò, la festa del vino (e non solo) nel centro storico di Mornese

L’edizione 2025 di Vinbundò, la festa dedicata al vino, si terrà domani, 1° agosto, a Mornese, dopo il rinvio per maltempo della scorsa settimana. Dalle ore 19, nel centro storico gusto, cultura e intrattenimento con protagonisti otto produttori vinicoli locali: presenteranno le loro etichette più rappresentative in un percorso di degustazione all’aperto. Non solo: ci saranno bancarelle di artigianato locale, street food, prodotti tipici e tante piccole sorprese. Dalle 21 in poi la musica fino a tarda sera, tra note pop, folk, jazz e discoteca. Tra le novità 2025, l’apertura e la visita di una cantina storica ottocentesca.

L’ingresso alla manifestazione è libero.