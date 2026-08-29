Addio a Luciano De Angelis: tra Genova e l’Eritrea, una vita di impresa e solidarietà

Si è spento nella notte, nella sua casa a Sisola, in Val Borbera, Luciano De Angelis, figura di riferimento dell’imprenditoria ligure, intellettuale e animatore di storiche iniziative umanitarie. Nato ad Asmara il 6 settembre 1944 da genitori italiani e giunto a Genova a soli 17 anni, De Angelis ha incarnato per tutta la vita un ponte ideale tra la Liguria e il Corno d’Africa, unendo pragmatismo industriale, passione civile e sensibilità culturale. Attualmente ricopriva la carica di consigliere comunale a Roccaforte Ligure. Nel 1985 fu tra i protagonisti della cordata di imprenditori genovesi e alessandrini che intervennero per strappare al fallimento lo storico quotidiano genovese Il Lavoro (fondato nel 1903 e diretto anche da Sandro Pertini), De Angelis contribuì ad accompagnare la testata nella complessa fase di transizione che culminò con l’approdo nel Gruppo Editoriale L’Espresso di Carlo Caracciolo. Il legame con la terra natale non si è mai interrotto. Fondatore e presidente dell’ASPE (Associazione di Solidarietà col Popolo Eritreo), De Angelis ha promosso interventi umanitari ad alto impatto sul territorio. L’Associazione ha donato sementi autoctone a circa un migliaio di famiglie in villaggi remoti al confine con il Sudan, sostendo la sovranità alimentare locale e mucche da latte destinate ai bambini assistiti dai frati francescani di Mendefera.De Angelis ha contribuito alla creazione di laboratori per la produzione e l’applicazione di protesi ortopediche nelle aree rurali più isolate di quel Paese. Intellettuale eclettico, esordì in gioventù con la raccolta Poeti e Novellieri, firmata con l’amico Roberto Speciale. Nel 1993, insieme alla moglie, la giornalista Teresa Tacchella, realizzò il documentario “La Terra del Mare Rosso, i primi passi di un Paese nuovo”, prima opera audiovisiva in lingua italiana dedicata all’Eritrea post-indipendenza. Negli anni più recenti ha curato diverse opere storiografiche ed editoriali. Con la scomparsa di Luciano De Angelis, la comunità perde un protagonista dell’editoria e dell’associazionismo, ricordato tanto per la concretezza imprenditoriale quanto per la dedizione umana e culturale. Vanno alla collega e amica Teresa Tacchella le sincere condoglianze della redazione di Giornale7.