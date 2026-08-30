Un viaggio nell’universo di Paolo Conte con Federico Sacchi e Enrico Giaretta

La grande musica d’autore apre il cartellone di settembre di Attraverso Festival 2026. Martedì 1 settembre, alle 21.00, il palcoscenico del Teatro Dino Crocco di Ovada ospiterà “Sono venuto a suonare”, un’originale esplorazione dell’universo poetico e sonoro di Paolo Conte. Lo spettacolo-concerto, prodotto da Consiste Entertainment e Concerto Music, vede protagonista il noto musicteller e divulgatore musicale Federico Sacchi, affiancato al pianoforte dal Maestro Enrico Giaretta, cantautore considerato dallo stesso Conte come un allievo e interprete d’elezione. L’appuntamento propone una vera e propria esperienza d’ascolto immersiva che unisce storytelling, musica dal vivo, teatro e proiezioni video. Al centro del racconto c’è l’epopea artistica dell’avvocato astigiano: dagli esordi come autore per altri interpreti negli anni ’60 fino al successo da cantautore di culto nei ’70 e alla consacrazione internazionale negli anni ’80, quando la sua musica conquistò prima la Francia e poi l’intera Europa. Una parabola tracciata anche attraverso le figure chiave del suo percorso, a partire dallo storico manager Renzo Fantini e dai musicisti che ne hanno forgiato il suono inconfondibile.

Da oltre quindici anni attivo nel panorama culturale italiano, Federico Sacchi ha ideato format crossmediali di successo come reDISCOvery e i suoi celebri documentari teatrali dedicati a grandi figure musicali, collaborando con istituzioni quali il Teatro Stabile di Torino e il Salone del Libro. Al suo fianco siederà Enrico Giaretta, artista dalla carriera eclettica: storico pianista e coautore per Franco Califano, Giaretta ha calcato palchi internazionali come il Blue Note di Milano e il Piano’s di New York, firmando brani di risonanza mondiale come Tutta la vita in un momento (reinterpretata da Matt Dusk in Back in Town) e aprendo i tour italiani di Jack Savoretti.

Ingresso: Posto unico a sedere, 18 € – Prevendite: Circuito ufficiale Mailticket

La rassegna è promossa dall’Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour ETS e Produzioni Fuorivia, con il patrocinio dei Paesaggi Vitivinicoli UNESCO di Langhe-Roero e Monferrato e il supporto di Ministero della Cultura, Regione Piemonte, fondazioni bancarie ed enti locali del territorio.