Ancora ottimi risultati per gli atleti “I Cinghiali Evo” di Novi Ligure

Risultati importanti ottenuti dai giovani bikers della società di Novi Ligure, con lo staff tecnico ed atleti de I Cinghiali Evo, impegnati, nella giornata di venerdì 25 aprile, a Borno, località bresciana sede della prima prova del circuito nazionale del Campionato Italiano Giovanile di Società. Al via 450 atleti in rappresentanza di una sessantina di società. Tra gli Esordienti del I anno, impegnati sui tre giri di un tracciato tecnico che misurava 3,300 km, splendida prestazione di Tommaso Pegoraro, atleta che chiude al terzo posto. Per soli undici secondi, Lorenzo Moccagatta, archivia la sua prova all’undicesimo posto. A punti anche Alessandro Balbi con il biker che chiude al ventunesimo posto. In gara anche Mattia Ginetti. Stessi giri per gli Esordienti del II anno (14 anni), ed in evidenza Nicolò Maglietti. L’atleta, dopo che nel primo giro ha lottato per le posizioni da podio, nel finale controlla molto bene la sua gara, chiudendo la prova al quinto posto. Partenza importante, intanto per Davide Enrico Ghezzi che rimane nei cinque. In gara Davide Giulio Semino (34^ su 85 atleti al via), Alberto Poggio.

Terza partenza con al via tutte le rappresentanti femminili. Tra le Allieve del I anno (15 anni) Angelica Ricchitelli corre bene, portando a casa la settima piazza. Molto brava anche Anna Mombello, atleta che chiude quarta tra le Esordienti del II anno (14 anni), giunta a quattordici secondi dal podio. Ultime gare di giornate, quelle riservate agli Allievi. In fascia I (15 anni), Lorenzo Tassistro è quindicesimo. Tra gli atleti del II anno (16 anni) Lorenzo Balbi va a punti, archiviando la sua prova al 23^ posto: 47^ Filippo Minafra. Grazie alla prova dei nostri bikers, I Cinghiali Evo chiude quarta assoluta nella speciale classifica di società, chiudendo terza nella speciale classifica riservata alle gare maschili.

Importanti risultati per la società novese de I Cinghiali Evo, anche per quanto concerne l’attività su strada. I ragazzi del team di Novi Ligure sono stati impegnati a Fossano (Cn) alla gara in linea valida per la seconda edizione del trofeo Città di Fossano. Gara perfetta per i nostri atleti, con Tommaso Pegoraro che vince la gara (tracciato di 29,500 km) alla media dei 34,969 km/h. Grande gara, e grande lavoro di squadra, anche Alessandro Balbi, che coglie un brillante terzo posto, e di Lorenzo Moccagatta, undicesimo. Grazie a questi risultati, I Cinghiali Evo, è prima nella speciale classifica di società.

Nella gara riservata agli Esordienti del II anno (14 anni), tracciato di 29,500 km, in evidenza il nostro Nicolò Maglietti bravo ad entrare in una fuga di quattro unità. Nel finale, il portacolori de I Cinghiali Evo, incappa in un incidente meccanico perdendo così contatto con i suoi compagni di fuga. Chiude al quarto posto. Bene anche Alberto Poggio (diciannovesimo) che precede al traguardo Davide Giulio Semino. In gara anche gli Allievi (15/16 anni), in una gara disputata sotto un tremendo diluvio. Solo 31 dei 63 atleti al via hanno concluso la gara, disputata su un percorso di 61,700 km/h. Una gara quasi epica, con i nostri ragazzi che ci hanno messo gambe e testa, con Lorenzo Balbi che chiude al quindicesimo posto, precedendo di due posizioni Lorenzo Tassistro. Chiude la sua gara anche Filippo Minafra.

In campo femminile, infine, appuntamento a Gussola (Cr), con Anna Mombello grande protagonista tra le Esordienti, con la ciclista che rimane sempre nelle zone alte del gruppo, chiudendo la gara all’ottavo posto. Tra le Allieve, invece, tanta fatica per Angelica Ricchitelli, che ha pagato lo sforzo della gara di mtb del 25 aprile a Borno, chiudendo comunque il suo impegno agonistico.