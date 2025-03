Anziano non può muoversi: grazie ai carabinieri fa denuncia da casa

E' successo a Viguzzolo: il maresciallo si è recato nell'abitazione per permettere all'anziano di sporgere querela.

Un anziano deve sporgere querela, ma non è nelle condizioni di muoversi da casa per problemi di salute. L’uomo, residente a Viguzzolo, contatta il comando stazione per prendere appuntamento e spiega il proprio problema. Il maresciallo Baldini comprende la reale necessità e pochi minuti più tardi, la pattuglia dei carabinieri è a casa dell’anziano, dove viene formalizzata la querela nell’improvvisato “ufficio denunce”, dimostrando così la vicinanza dell’Arma ai cittadini.