Attenzione, animali selvaggi in arrivo!

Sembra che l’Associazione Roba da Streije abbia deciso di scatenare la creatività a tema bosco! Sabato 7 febbraio, dalle 15.00 alle 18.00, il salone delle ex scuole di Cabella Ligure si trasformerà in una vera e propria tana di artisti durante il laboratorio creativo di Carnevale: “Colori, natura e lana cardata”. Cosa succederà? Semplice: i bambini, quelli dai 6 anni in su, dovranno armarsi di colla, forbici e lana per creare delle maschere di Carnevale che richiamino gli animali del bosco. Dimenticate principesse e supereroi: qui si punta al look “Orso sornione”, “Scoiattolo impertinente” o magari un “Lupo Mannaro molto confuso”. L’obiettivo è chiarissimo: i piccoli artisti dovranno dar vita a un travestimento che farebbe invidia anche al più esperto guardaboschi. E inoltre, è gratuito e ai partecipante sarà offerta la merenda, perché si sa, la creatività mette una fame da lupi. Attenzione, però: questo non è un evento freestyle. La partecipazione è a numero chiuso e, per evitare che un esercito di ricci e volpi improvvisati vi assalga la porta, la prenotazione è obbligatoria. Non fate i timidi! Afferrate il telefono e chiamate subito il numero: 3393275144. Affrettatevi prima che Cabella Ligure venga invasa dalla fauna mascherata più adorabile (e lanosa) della provincia!