Arquata Scrivia celebra la Giornata contro la Violenza sulle Donne con “Questa volta non mi volto”

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Arquata Scrivia promuove un’iniziativa culturale e civile intitolata “Questa volta non mi volto”, un progetto che unisce fotografia, teatro e musica sotto il motto “Voltarsi è impossibile: scegliere di vedere è necessario”. L’evento, organizzato in collaborazione con l’A.N.P.I. – Sezione “Brigata Oreste” e la Società Operaia di Mutuo Soccorso (S.O.M.S.), si terrà martedì 25 novembre 2025, alle 17.30, nella Sala S.O.M.S. di Arquata Scrivia. L’ingresso è libero.

Il progetto artistico nasce per riflettere sul tema della violenza di genere, trasformando l’arte in uno strumento di consapevolezza e responsabilità condivisa. La serata vedrà la partecipazione di: Laura Marinelli, fotografa, ideatrice e curatrice del progetto; Gloria Fioretti, voce narrante; Dado Bargioni, cantautore

In una nota alla cittadinanza, il vicesindaco Nicoletta Cucinella ha sottolineato la vicinanza del problema alla comunità: “La violenza di genere è qualcosa che ci riguarda da vicino, più di quanto spesso vogliamo ammettere. Non è un problema lontano, non è ‘altrove’: è intorno a noi, talvolta silenziosa, talvolta visibile ma ignorata”. Cucinella ha poi rimarcato l’impatto sociale di tale fenomeno: “Quando una donna subisce violenza, tutta la comunità ne porta il peso. Una realtà fatta di vite interrotte, di silenzi, di paure, ma anche di coraggio”.

All’evento sarà presente, tra gli altri, il presidente dell’Anpi di Arquata Claudio Balostro. L’Amministrazione Comunale invita l’intera cittadinanza a partecipare attivamente a questo percorso di prevenzione, ascolto e impegno concreto contro ogni forma di violenza sulle donne.

Per informazioni: Comune di Arquata Scrivia, 0143 600611.