Cabella Ligure: tra vintage, artigianato e sapori antichi

L’estate in Val Borbera entra nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi del territorio. Domenica 2 agosto dalle 9.00 del mattino e per l’intera giornata, Piazza della Vittoria a Cabella Ligure ospiterà il tradizionale Mercatino di Artigianato, Antiquariato, Hobbistica e non solo. L’edizione di quest’anno conferma uno straordinario successo organizzativo: la richiesta di spazi da parte degli espositori ha registrato il tutto esaurito, testimoniando il forte attrattivo che la manifestazione esercita su collezionisti, artigiani e visitatori provenienti dal Piemonte e dalle regioni limitrofe. In Piazza della Vittoria e nei vicini giardini pubblici saranno allestite oltre 60 banchi, che disegneranno un colorato itinerario tra oggetti d’epoca, rarità e lavori d’ingegno. Tra gli stand si potranno scoprire pezzi unici di antiquariato e modernariato, mobili e complementi d’arredo, ceramiche, vetri lavorati, abbigliamento e accessori, articoli per la casa, giocattoli, piante, quadri, libri, fumetti, francobolli, cartoline e vinili per appassionati e curiosi esploratori del passato. Ampio risalto sarà dato anche alla creatività manuale degli hobbisti: dalla bigiotteria fatta a mano alle lavorazioni in legno, fino al cucito creativo, l’uncinetto, la tecnica crochet, le decorazioni shabby chic e il découpage. Accanto all’artigianato, protagonista della giornata sarà la tradizione enogastronomica. I banchi proporranno una ricca selezione delle eccellenze delle Terre del Giarolo: salumi, formaggi, miele, zafferano, marmellate, specialità a base di rose, ortaggi a chilometro zero, piante grasse e lavanda, oltre a fragranti prodotti da forno, con un’attenzione speciale anche alle esigenze nutrizionali grazie a proposte gluten free e senza lattosio. Completano l’offerta i vini del territorio. Organizzato dal Comune di Cabella Ligure in collaborazione con l’Associazione Roba da Streije, l’evento è inserito nel calendario ufficiale delle manifestazioni della Regione Piemonte. L’iniziativa si colloca all’interno del più ampio programma “Cabella Estate – Progetto di valorizzazione territoriale tra storie, sapori e cammini dell’Appennino”, realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria nell’ambito del Bando Terre Belle 2026. Una sinergia tra istituzioni e associazionismo locale per rilanciare la bellezza e le risorse del territorio.