Cordoglio da parte dell’Ente di gestione delle Aree Protette Appennino Piemontese per la tragica scomparsa di Makuc Pawel Krzysztof, l’agricoltore 29enne di Ovada, deceduto nel tardo pomeriggio di domenica 26 luglio, al termine della Fiera del bestiame che si è svolta a Capanne di Marcarolo. Una giornata di festa conclusa nel modo peggiore per il giovane, che stava rientrando a casa lungo la strada provinciale tra la frazione di Bosio e Campo Ligure, in Liguria. Il trattore su cui viaggiava, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, è uscito di strada e si è ribaltato, uccidendolo.

“Il giovane – dice il presidente delle Aree protette Paolo Caviglia – aveva preso parte alla Fiera del Bestiame, portando con sé l’entusiasmo, l’orgoglio e la dedizione

tipici delle nuove generazioni di agricoltori. La perdita della giovane vita lascia un vuoto

incolmabile in tutta la comunità dell’Appennino e colpisce profondamente l’Ente.

Il Presidente, il Consiglio, il Direttore e tutto il personale delle Aree Protette dell’Appennino

Piemontese si stringono in un caloroso abbraccio alla famiglia della vittima, ai suoi cari e

all’intera comunità agricola locale, esprimendo le più sentite e sincere condoglianze”.