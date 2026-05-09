Colori e profumi a Cabella: riparte il concorso che premia la bellezza

Fiori alle finestre, vialetti curati e vetrine colorate. Cabella Ligure si prepara a sbocciare con il ritorno di “Balconi e Giardini Fioriti”, l’iniziativa che punta a trasformare il borgo della Val Borbera in un piccolo giardino diffuso. Il Comune ha rinnovato quest’anno la prestigiosa collaborazione con Asproflor (l’Associazione Produttori Florovivaisti), confermando la volontà di investire sul decoro urbano come biglietto da visita per turisti e residenti. Non si tratta solo di estetica: il progetto mira a incentivare la partecipazione attiva dei cittadini nella cura del bene comune e nella promozione della sostenibilità ambientale. “Attraverso “Balconi e Giardini Fioriti” desideriamo coinvolgere attivamente i cittadini nella valorizzazione del paese. Crediamo fermamente che una bellezza diffusa e condivisa sia un fattore cruciale sia per il benessere collettivo che per rafforzare l’attrattività del territorio”, dichiara la Sindaca Roberta Daglio.

La partecipazione è aperta a tutti: residenti, proprietari e affittuari di seconde case, titolari di attività commerciali. Il regolamento è semplice e punta alla massima inclusione. Le categorie in gara sono quattro: Balconi e davanzali; Attività commerciali; Giardini; Cortili. Per iscriversi (gratuitamente) c’è tempo fino al 30 maggio 2026. Gli aspiranti concorrenti dovranno semplicemente compilare la scheda di partecipazione e imbucarla nell’apposito box posizionato all’ingresso del Palazzo Comunale.

La sfida entrerà nel vivo a metà estate: tra il 1° e il 15 luglio, una commissione dedicata visiterà il paese per valutare gli allestimenti in base a criteri di armonia, originalità e cura. Nessuno resterà a mani vuote: l’Amministrazione ha previsto un omaggio per tutti i partecipanti, mentre le composizioni più meritevoli riceveranno un riconoscimento ufficiale con l’inserimento nel prestigioso “Albo dei Balconi e Giardini Fioriti”. “Invitiamo tutti i cittadini a partecipare numerosi”, fa sapere l’Amministrazione. “Ogni piccolo gesto, come un vaso di fiori sul davanzale, contribuisce a rendere il nostro paese più vivo e accogliente per chi ci abita e per chi lo visita”.

Per chi volesse approfondire, tutti i dettagli e la modulistica sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Cabella Ligure, sull’app “LaMiaCittà” o contattando direttamente gli uffici comunali al numero 0143 919557.