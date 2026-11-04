Danza, sport e alleanza femminile al Museo dei Campionissimi

Unire l’energia dello sport e la grazia della danza contemporanea per raccontare la forza trasformativa del corpo femminile. Domenica 8 novembre il Museo dei Campionissimi di Novi Ligure farà da cornice a una tappa centrale di Diffusa 2026, il cartellone curato dall’associazione Radic’Arte, ospitando i lavori della coreografa e danzatrice Simona Bertozzi. Al centro dell’appuntamento, in programma a partire dalle 16.30, ci sono due creazioni che indagano l’atletismo al di fuori dei consueti schemi agonistici: Athletes e Le Palestriti. A inaugurare il pomeriggio sarà la restituzione pubblica di Athletes, un progetto coreografico che ripensa il gesto sportivo come strumento di resistenza, ascolto e connessione comunitaria. L’esito visibile sulla scena sarà il frutto di un laboratorio intensivo condotto dalla stessa Bertozzi dal 5 al 7 novembre tra il Centro Danza Borello e il Museo dei Campionissimi. Il percorso è aperto a donne e persone che si riconoscono come tali di ogni età, anche senza alcuna esperienza pregressa nel campo della danza o dell’attività atletica.

Spazio poi alla Compagnia Simona Bertozzi con Le Palestriti, pièce ispirata al celebre mosaico di Villa del Casale a Piazza Armerina (patrimonio Unrdco), una delle testimonianze storiche più rilevanti dell’atletismo femminile nell’antichità. La coreografia traduce quelle figure in una partitura di movimenti e richiami vocali dove la prestazione del singolo individuo cede il passo all’alleanza di gruppo: celebrare la vittoria diventa un atto corale, trasformando la competizione in una trama di sguardi e solidarietà.

I biglietti per la giornata dell’8 novembre (15 euro l’intero, 10 euro il ridotto, esclusi diritti di prevendita) sono acquistabili tramite la piattaforma Mailticket. Per informazioni e adesioni al laboratorio è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo [email protected] o al numero 351.7114177.