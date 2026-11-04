Al Teatro Marenco di Novi Ligure il gran finale del Lavagnino Festival

Un viaggio al confine tra tecnologia, filosofia ed espressione artistica. Si chiude con un appuntamento di respiro internazionale l’edizione 2026 dell’International Lavagnino Film Festival “Music & Cinema”: lunedì 9 novembre, alle 21, il palcoscenico del prestigioso Teatro Romualdo Marenco ospiterà l’evento conclusivo intitolato “Sinfonie quantistiche: suono, luce, coscienza”. Al centro della scena ci sarà una delle menti più brillanti dell’era moderna, Federico Faggin. Universalmente celebre per aver progettato nel 1971 il primo microprocessore commerciale al mondo e per aver sviluppato tecnologie come il touchpad e il touchscreen — pietre miliari che hanno ridefinito la quotidianità globale —, lo scienziato vicentino ha orientato negli ultimi anni le sue ricerche verso i misteri della fisica quantistica e lo studio della natura del sentire. Un legame, quello tra il genio di Faggin e l’universo artistico del festival, tutt’altro che casuale: senza l’avvento del microprocessore, l’evoluzione della produzione musicale e cinematografica contemporanea non sarebbe stata possibile. È proprio grazie a quell’intuizione che hanno preso vita sintetizzatori digitali, campionatori, schede audio e le moderne workstation digitali usate quotidianamente da compositori e registi in tutto il mondo.

La serata, condotta dal giornalista Luciano Tirelli, proporrà un dialogo a più voci curato dall’avvocato Francesco Arecco e dal giornalista Sergio Ferraris, in una riflessione a tutto tondo tra sequenze musicali, fotoni e coscienza umana. A scandire e impreziosire il confronto saranno gli interventi sonori de I Solisti dell’Orchestra Classica di Alessandria, presenti per l’occasione in una raffinata formazione con quintetto d’archi e polistrumentista a fiato. Durante l’evento, lo scienziato sarà insignito del prestigioso “Lavagnino Science Award 2026”.

Alla dimensione culturale si affianca una forte vocazione solidale: l’iniziativa, promossa dal Rotary Club Gavi Libarna in collaborazione con il Rotary Club Novi Ligure, prevede l’ingresso a offerta libera. Il ricavato sarà interamente devoluto a favore della Croce Verde di Bosio e della Croce Rossa di Novi Ligure.