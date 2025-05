I Giovanissimi atleti de I Cinghiali Evo salgono sul podio. Sfortuna per il gruppo agonistico.

Presenza numerosa del gruppo agonistico de I Cinghiali Evolution in trasferta in Val D’Aosta, impegnati nel tecnico cross country inserito nel circuito dell’Italia Bike Cup Young; quinta prova del circuito internazionale. Purtroppo la fortuna non ha dato una mano al team di Novi Ligure. Negli Esordienti del I anno (13 anni) buona prova di Tommaso Pegoraro che archivia la sua gara al dodicesimo posto. Sedicesimo posto per Lorenzo Moccagatta; 28^ Alessandro Balbi. In gara anche Mattia Ginetti. Negli Esordienti del II anno (14 anni) tenace la prova di Nicolò Maglietti. Il biker parte forte, ma purtroppo, nel secondo giro incappa in una caduta e perde la scia dei migliori. Perde posizioni, ma porta a termine la sua prova, con un buon sesto posto. In partenza, Ghezzi viene coinvolto in una caduta. Riparte attardato e con determinazione chiude al 22^posto, andando anche a punti. Stessa sfortuna capitata a Davide Semino. Il biker prova a recuperare posizioni. Chiude al 34^ posto.

Tra le quote rosa. Centra la top ten Anna Mombello chiudendo la gara tra le Esordienti del II anno (14 anni) all’ottavo posto. Tra le Allieve del I anno (15 anni) Angelica Ricchitelli è quindicesima, con la gara compromessa, in parte, causa una foratura. Stesso discorso capitato a Lorenzo Tassistro, siamo negli Allievi del I anno (15 anni), che archivia la prova al diciottesimo posto. In fascia II (16 anni) hanno gareggiato Lorenzo Balbi (34^) e Filippo Minafra (46^),

Quattro atleti de I Cinghiali Evo, hanno gareggiato a Castelnuovo Magra in provincia si La Spezia, alla gara di mtb valevole come terza prova del circuito della Fci Liguria del Challenge mtb riservato ai Giovanissimi. Nei G4 (10 anni) salgono sul podio Francesco Mattia Camera ed Emanuele Carrea. Già dal primo giro i due portacolori del team di Novi Ligure, si sono collocati alle spalle del biker risultato vincitore della gara. Carrea secondo e Camera terzo. Al terzo giro le posizioni si invertono, con Francesco che conquista la piazza d’onore davanti ad Emanuele. Nei G6 (12 anni), buona gara anche di John Lukas Di Marco, arrivato sesto solo a causa di un problema meccanico. Decimo è Massimo Bianchi.

Il team Riverosse ha ospitato, a Masserano (Biella) una delle gare più belle e tecniche del Piemonte di mtb. Due i “Cinghiali” al via. Nei G5 (11 anni) Leonardo Albano chiude al tredicesimo posto, e nei G6 (12 anni) stesso piazzamento conquistato da Antonio Florio.