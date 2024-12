“Il tempo della pace è ora.” Camminata per dire no alla guerra.

Una camminata per dire NO alla guerra e SI alla pace In un gesto di unione e solidarietà, tutte le forze politiche del consiglio comunale di Novi Ligure, in collaborazione con le scuole, le associazioni e la cittadinanza, promuovono la “Camminata per la Pace“, un evento simbolico e apolitico per affermare il valore della pace e dire con forza: “Fuori la guerra dalla storia”. La manifestazione si terrà venerdì 13 dicembre 2024, con ritrovo previsto alle 10 in Piazza Giovanni Pascoli. Da qui partirà il corteo che attraverserà Viale Saffi e Via Girardengo, per poi concludersi in Piazza Dellepiane, dove si svolgeranno gli eventi finali. La manifestazione inizierà con la simbolica piantumazione dell’”Albero della Pace” in Piazza Pascoli, accompagnato da una targa commemorativa.

Durante il corteo, tutti i partecipanti saranno uniti sotto il simbolo dei colori arcobaleno della pace, senza bandiere di partito o simboli politici. In testa al corteo sarà portato uno striscione con la scritta “PACE”. Il corteo si concluderà in Piazza Dellepiane, dove due studenti novesi leggeranno un messaggio di speranza e solidarietà, a testimonianza dell’importanza di un futuro di pace per le nuove generazioni.

La camminata vedrà la partecipazione attiva delle scuole medie e superiori di Novi Ligure, insieme alle associazioni sportive, di volontariato e di categoria operanti sul territorio. L’evento vuole essere un momento di riflessione collettiva, aperto a tutta la cittadinanza. L’immagine evocativa del colibrì che porta una goccia d’acqua nel becco per spegnere l’incendio rappresenta il cuore della manifestazione: ogni piccolo gesto, insieme agli altri, può fare la differenza. È il momento di fare la nostra parte per costruire un mondo senza guerra. L’evento è organizzato congiuntamente dai seguenti gruppi consiliari: Democratici x Novi, Verdi e Sinistra, La Novi che amiamo, Venti x Novi, Forza Italia Berlusconi per Novi Ligure, Lega Lavoriamo per Novi, Fratelli d’Italia, Movimento 5 Stelle, PSI.

Tutte le cittadine e i cittadini, insieme alle associazioni e agli enti locali, sono invitati a unirsi a questa manifestazione per affermare, con forza e unità, l’importanza della pace