Domenica scorsa a San Siro, in campo si giocava Milan – Parma, c’era rappresentata un pò dell’ASD.Tiger Novi. Infatti, fra i ragazzini che accompagnavano in campo arbitri e giocatori, c’era insieme all’arbitro, il nostro Mattia Vignola della squadra Primi Calci 2016. Un bel regalo ed un’esperienza che sicuramente non dimenticherà.