Una visita entusiasmante al Museo del Risparmio di Torino ha concluso con successo il progetto di educazione finanziaria degli alunni della scuola primaria “Eligio Ghio” di Bosio, un progetto unico in provincia di Alessandria. L’iniziativa, che si è sviluppata con un perfetto mix di incontri on line e laboratori in loco, è stata realizzata grazie all’impegno dell’Associazione Amici Acquedotto di Bosio, con la collaborazione dell’Istituto Giovanile Don Bosco e dell’amministrazione comunale. Il Museo del Risparmio, rinomato partner di livello internazionale, ha accolto calorosamente gli studenti offrendo esperienze educative interattive che hanno guidato i piccoli partecipanti ad approfondire l’evoluzione storica della moneta e riflettere sul valore e sull’importanza del risparmio e della gestione consapevole del denaro. Durante la visita, gli alunni hanno seguito con grande interesse la storia interattiva di Arco e Iris, due figure della fantasia alle prese con la pianificazione finanziaria del loro viaggio in Sud America.

Nel laboratorio jukebox, invece, la musica è diventata uno strumento originale per rafforzare gli insegnamenti appresi: gli studenti hanno modificato testi di famose canzoni per trattare divertendosi temi finanziari quotidiani. “Abbiamo imparato cose nuove e molto interessanti e ci siamo divertiti tantissimo!”, raccontano entusiasti alcuni alunni, mentre altri esprimono il loro entusiasmo per la bellezza del museo e per la tecnologia utilizzata: “È stata davvero un’esperienza fantastica!” Accanto agli aspetti economici, il Museo ha affrontato anche la delicata tematica della sicurezza online, insegnando ai bambini a navigare in rete in modo sicuro e consapevole. Data la riuscita dell’iniziativa, è già previsto per il prossimo anno scolastico un nuovo percorso educativo, sempre in collaborazione con gli esperti del Museo del Risparmio, dedicato alla sensibilizzazione verso il recupero, il riciclo e la lotta allo spreco. Con questo innovativo progetto pilota, la scuola primaria “Eligio Ghio” di Bosio apre la strada verso una formazione creativa e coinvolgente, con l’obiettivo di estendere l’esperienza positiva anche ad altre scuole del territorio.