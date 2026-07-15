L’appello del Sindaco Rocchino Muliere sulle risorse idriche

“Cari concittadini, la prolungata assenza di piogge significative e le alte temperature estive stanno delineando, anche sul nostro territorio, uno scenario idrico complesso che ci impone la massima attenzione. Voglio rassicurarvi sul fatto che, al momento, a Novi non ci troviamo in una condizione di emergenza critica. Proprio per questo motivo ho scelto, per ora, di non emettere ordinanze restrittive o divieti formali sull’uso dell’acqua.

Questa decisione si basa sulla fiducia che ripongo in ciascuno di voi, nel vostro senso civico e nell’amore per la nostra comunità. Tuttavia, dobbiamo essere realisti: monitoriamo costantemente lo stato delle nostre riserve insieme ai tecnici del servizio idrico e, se la situazione dovesse peggiorare nelle prossime settimane, l’adozione di provvedimenti d’urgenza e di divieti formali diventerà purtroppo una scelta obbligata per tutelare l’approvvigionamento di tutti.

Per evitare di arrivare a quel punto, vi rivolgo un appello accorato: utilizziamo l’acqua con estrema parsimonia, limitandone l’uso alle sole esigenze domestiche, alimentari e igieniche. Vi chiedo di evitare tassativamente tutti gli sprechi legati ad attività non essenziali. In questo momento, l’acqua potabile — che è un bene pubblico prezioso e non infinito — non dovrebbe essere utilizzata per riempire o rinnovare frequentemente le piscine private, per irrigare manti erbosi o giardini (specialmente durante il giorno), o per lavare cortili e automobili. Anche i gesti più semplici all’interno delle nostre case, come chiudere il rubinetto mentre ci laviamo i denti o far funzionare lavatrici e lavastoviglie solo a pieno carico, possono fare una differenza enorme.

Evitare gli sprechi oggi, con la responsabilità e la collaborazione attiva di tutti i novesi, è l’unico modo concreto che abbiamo per proteggere le nostre risorse e scongiurare misure drastiche domani. Sono certo che, ancora una volta, Novi saprà dimostrare la sua grande maturità”.

Il Sindaco, Rocchino Muliere