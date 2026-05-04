L’ombra di Chernobyl si allunga su Arquata: Paolo Abbondanza presenta “Animals”

Cosa accadrebbe se il disastro di Chernobyl avesse preso una piega diversa, riscrivendo le leggi dell’evoluzione? È questo l’inquietante interrogativo da cui muove “Animals. L’ombra di Chernobyl”, l’ultimo lavoro letterario di Paolo Abbondanza. Sabato 9 maggio, alle 17.00, la cornice di Piazza Bertelli ad Arquata Scrivia ospiterà il debutto di quello che si preannuncia come uno dei romanzi distopici più originali della stagione. L’evento si inserisce nel cartellone di “ViaggiAMO con i Libri”, rassegna curata dal Comune e dalla Biblioteca di Arquata Scrivia in collaborazione con l’Associazione Libri al Sole.

Paolo Abbondanza, autore già noto per i suoi rigorosi studi storici e le incursioni nel mondo del paranormale (ricordiamo i suoi precedenti successi come Ankh e U.F.O. Un Fenomeno Oscuro), compie oggi un salto stilistico significativo. Con Edizioni Vallescrivia, l’autore di Borghetto Borbera firma il suo primo romanzo di fantascienza, una narrazione che mescola l’avventura pura a una riflessione sociale profonda. Il cuore del racconto è un mondo rovesciato: in seguito a un’apocalisse nucleare alternativa, le radiazioni hanno dato vita ad animali senzienti, capaci di creare società complesse, mentre gli esseri umani sono scivolati all’ultimo gradino della scala gerarchica, diventando le creature più deboli del pianeta.

L’appuntamento di sabato sarà l’occasione per dialogare direttamente con l’autore, esplorando le radici di questo universo narrativo e la forza evocativa di una storia che finisce per somigliare fin troppo al mondo in cui viviamo.