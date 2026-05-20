Novi Ligure. La Soms tra grande jazz e memoria storica

Il sipario sulla quinta stagione invernale di Solid Live! calerà questa sera, mercoledì 20 maggio, con un evento per gli amanti della musica afroamericana. A partire dalle 20.45, la saletta del jazz & blues club novese ospiterà il Blue Quintet per un omaggio a due assoluti giganti della musica moderna: Miles Davis e John Coltrane. Il concerto assume una rilevanza particolare: il 2026 segna infatti il centenario della nascita di questi due straordinari innovatori legati da una profonda amicizia e da storiche collaborazioni in studio e sul palco. Il Blue Quintet – composto da Luciano Bellini (contrabbasso), Marco Cavriani (clarinetto e sassofoni), Mauro Delfino (tastiere), Adriano Marchelli (tromba, flicorno e trombone) e Federico “Chicco” Patri (batteria) – proporrà una scaletta che spazierà tra i brani del loro repertorio e le pietre miliari del jazz a cavallo tra gli anni ’40 e ’60. Questo appuntamento traghetterà la Soms verso la sesta edizione della rassegna estiva degli AperiSOMS, il cui debutto ufficiale è già fissato per il prossimo 10 giugno.

Il weekend sarà invece dedicato alla memoria storica locale. Sabato 23 maggio, alle 17.00, i locali di via Cavanna ospiteranno una giornata di commemorazione per Armando Repetto, storico personaggio del quartiere Porta Genova scomparso lasciando un ricordo indelebile. Classe 1915, conosciuto da tutti come “il biondo” o “l’Armando dl’ègua”, Repetto ha legato la sua intera vita lavorativa all’Acquedotto Raggio (poi divenuto Amga e oggi Acos). Una figura quasi leggendaria: si dice conoscesse a memoria ogni singola tubatura della città e che, in oltre 60 anni di servizio, la sua proverbiale onestà non gli abbia mai fatto “rubare una sola goccia d’acqua”. L’Armando ebbe anche una vita avventurosa e segnata dai drammi del Novecento, combattendo come Alpino sui fronti occidentale e balcanico, prima della fuga dalla deportazione in Germania dopo l’8 settembre 1943. Un uomo generoso la cui cantina sotto Sant’Andrea, aperta a fine turno, divenne un vero e proprio centro gravitazionale cittadino ante-litteram: un luogo di ritrovo per colleghi, amici, ma anche politici e giornalisti di passaggio. La Soms invita la cittadinanza a partecipare all’incontro di sabato per condividere aneddoti, foto e ricordi, rigorosamente accompagnati da un buon bicchiere di vino, proprio come si faceva nella sua storica cantina all’ora di uscita dal lavoro.

Non solo cultura e memoria, ma anche attenzione alla salute pubblica. La Soms ha annunciato il rinnovo della collaborazione con l’associazione Passione Salute, grazie al coordinamento della dott.ssa Antonella Nava, per l’organizzazione di un nuovo corso formativo BLS-D (Basic Life Support – Defibrillation). Il corso, della durata di 4 ore, è aperto a tutti e rilascerà un attestato riconosciuto a livello nazionale e regionale per l’uso del defibrillatore semiautomatico (DAE) e per le manovre di rianimazione cardio-polmonare. È inoltre prevista una sessione di retraining di 2 ore per chi deve rinnovare il patentino (scadenza ogni 24 mesi). Trattandosi di un vero e proprio “atto di cittadinanza attiva” in grado di salvare vite umane in caso di arresto cardiaco, la Soms invita tutti gli interessati a segnalare la propria adesione via mail ([email protected]) per poter raggiungere il numero minimo di partecipanti e definire la data della sessione.