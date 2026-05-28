Novi Ligure. L’estate culturale nel Chiostro della Biblioteca

Il Chiostro della Biblioteca Civica di via Marconi riapre le sue porte alla grande cultura. Da giugno a settembre, la cornice cittadina diventerà il cuore pulsante dell’estate novese grazie a due rassegne parallele pensate per intercettare i gusti di ogni fascia d’età: “Estate nel Chiostro”, dedicata al pubblico adulto, e “Nel Chiostro delle Storie”, lo spazio pomeridiano riservato ai bambini. Il programma per il pubblico adulto spazia dalla narrativa d’autore alla saggistica d’attualità, senza dimenticare la grande musica dal vivo. Il sipario si alza giovedì 4 giugno alle 18.00 con Giuseppe Grossi che, in dialogo con il critico cinematografico Edoardo Ferrarese, presenterà Nostalgic Things. Il giorno successivo, venerdì 5 giugno, sarà la volta della celebre scrittrice Alice Basso con il suo nuovo romanzo Le ottanta domande di Atena Ferraris (Garzanti). Tra gli appuntamenti più attesi del mese spicca il talk dell’urbanista Elena Granata (lunedì 8 giugno) sulla rigenerazione urbana e il valore dei beni comuni, seguito il 11 giugno da una doppia serata: l’incontro con Lorenzo Petrantoni per “Il libro sul comodino” e, a seguire, un toccante momento in ricordo dell’Ambasciatore Luca Attanasio a cinque anni dalla scomparsa. Il mese si chiuderà affrontando i temi della sostenibilità ambientale (il 18 giugno con il veterinario Enrico Moriconi sul tema degli allevamenti intensivi) e dell’impegno sociale (il 25 giugno con Renzo Tornatore e il suo L’università della strada). Il mese di luglio si aprirà all’insegna della tradizione: giovedì 2 luglio alle 21:00 torneranno i “Canti sotto il glicine” della Corale Novese. La musica sarà grande protagonista anche il 16 luglio con il concerto del Quartetto Saxophonie nell’ambito del Novi Musica Festival. Per la saggistica e la narrativa, i riflettori si accenderanno su Claudio Ciarlo (9 luglio), sul geografo Alberto Vanolo con La città autistica (13 luglio), sull’ironia e la profondità di Enrica Tesio (23 luglio) e, in chiusura di mese (30 luglio), sullo storico Bruno Maida che presenterà un’importante e delicata indagine sull’infanzia in Ucraina durante la guerra. A chiudere la stagione, il 19 e 20 settembre, sarà una speciale mostra documentale e attività culturali curate dall’Aicam (Associazione italiana collezionisti affrancature meccaniche).

“Nel Chiostro delle Storie”: un’estate di fantasia per i bambini

Per i più piccoli l’appuntamento fisso è il martedì pomeriggio alle 17.15. Il Chiostro si trasformerà in un laboratorio a cielo aperto tra letture animate, teatro di burattini e percorsi itineranti.

Inaugurazioni e laboratori: Si parte il 9 giugno con il laboratorio “Lo sai che i papaveri…?” e l’inaugurazione della mostra LiberArte, che festeggia i 25 anni dell’Associazione Laboratori d’Arte.

Si parte il con il laboratorio “Lo sai che i papaveri…?” e l’inaugurazione della mostra LiberArte, che festeggia i 25 anni dell’Associazione Laboratori d’Arte. Storie e natura: Il 16 e il 23 giugno saranno dedicati alle nuvole e ai giardini nascosti, in collaborazione con la libreria La Bottega del Sanconiglio, mentre il 30 giugno le attrici Ilaria Saccà e Chiara Arossa metteranno in scena lo spettacolo “La vacanza perfetta (più o meno)”.

Il saranno dedicati alle nuvole e ai giardini nascosti, in collaborazione con la libreria La Bottega del Sanconiglio, mentre il le attrici Ilaria Saccà e Chiara Arossa metteranno in scena lo spettacolo “La vacanza perfetta (più o meno)”. I grandi classici estivi: A luglio arrivano i burattini di Maurizio Corniani con una fiaba ecologica in collaborazione con l’UNICEF (7 luglio), le riflessioni “green” con la libreria Giunti (14 luglio) e i “2 Clown sotto l’ombrellone” (28 luglio).

Spazio Neomamme – “Coccole nel Chiostro” Dal 23 giugno al 28 luglio, ogni martedì mattina alle 10:30, il Chiostro diventerà anche un punto di incontro e condivisione per le neomamme, che potranno confrontarsi liberamente con l’ostetrica dott.ssa Julie Delesalle.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito. Per le attività dedicate ai più piccoli, data la forte richiesta e la natura laboratoriale, sarà invece necessaria la prenotazione. Per info e prenotazioni: 0143 76246 – [email protected] – [email protected]