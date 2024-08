Rocchetta Ligure. Santo Peli ospite alla rassegna “Appuntamenti con la Storia”.

Quarto incontro a Palazzo Spinola di Rocchetta Ligure della rassegna “Appuntamenti con la Storia”, che analizza il corso degli eventi del passato, in particolare del periodo del secondo conflitto mondiale e della Lotta di Liberazione. Domenica 4 agosto, alle 17, nell’androne del secentesco edificio, sede del Museo della Resistenza e della Vita Sociale, Santo Peli affronterà il tema delle Repubbliche partigiane e zone libere. Vicende tormentate tra necessità, caso e utopia.

Ricercatore, Santo Peli ha insegnato Storia contemporanea nella facoltà di Scienze politiche dell’Università di Padova. Tra i suoi lavori: L’altro esercito. La classe operaia nella grande guerra, La Resistenza difficile, La Resistenza in Italia.

‭I saggi contenuti nel volume “Necessità, caso e utopia” sono stati scritti tra il 2010 e il 2021 nell’intento di evitare il rischio di un approccio idealistico, astratto, tipico di un “tempo senza storia”, per tenere invece sempre presente il contesto nel quale diviene possibile “scegliere”, assumere decisioni e responsabilità in prima persona, disobbedire, ribellarsi.

La stessa immagine della guerra partigiana sembra ormai decontestualizzata, privata della sua genesi laboriosa, incerta, complicata; e anche sembrano svanire il percorso tortuoso, le lacerazioni interne, le aspirazioni contraddittorie. Apprezzare, come è doveroso, la moralità della Resistenza, fare della guerra partigiana un deposito di valori fondativi è cosa buona e giusta; a patto, però, di far tesoro delle raccomandazioni e dei timori dei migliori tra i partigiani, che invitano a vederli per come sono, al di fuori di ogni retorica «patriottarda o pseudoliberale». Modera l’incontro lo storico Roberto Botta.

Per Info: [email protected] Museo “G.B. Lazagna”