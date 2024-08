Serravalle Scrivia aderisce al progetto “HubFutures: Comuni e Giovani al centro dell’innovazione”.

Serravalle Scrivia è uno degli 8 Comuni della Provincia di Alessandria che aderiscono al progetto “HubFutures: Comuni e giovani al centro dell’innovazione”, in cui verranno attivati sportelli informativi e interventi di promozione e sostegno dell’iniziativa imprenditoriale giovanile.

Il progetto, con capofila il Comune di Alessandria, in risposta all’avviso pubblico “Giovani e impresa” di ANCI, esplora le opportunità emergenti nell’ecosistema imprenditoriale, con particolare attenzione ai settori del turismo, dell’arte e delle nuove tecnologie.

Serravalle, accoglierà, presso l’ufficio Informagiovani, uno degli otto sportelli informativi della provincia, antenne territoriali per la consulenza specialistica, l’orientamento dei giovani rispetto alle opportunità di sostegno alla creazione d’impresa (consulenze, risorse, mentorship) e più in generale all’attivazione e al mondo del lavoro. Lo sportello di Serravalle sarà attivo da settembre nei locali della Biblioteca Comunale “R. Allegri, in piazza Carducci 4: sarà aperto su appuntamento martedì mattina e il venerdì pomeriggio.

Verrà attivato un calendario stabilito a inizio attività presso i locali messi a disposizione dal Comune di Serravalle e dagli altri Comuni partner, integrato con la formula on demand in base alle richieste. Saranno coordinati dal Comune di Alessandria con il supporto del tutor di progetto e daranno accesso ad informazione consulenza specialistica individuale o in piccolo gruppo.

L’obiettivo finale è quello di promuovere un ambiente favorevole all’imprenditoria giovanile, incoraggiando la collaborazione tra istituzioni, realtà no profit, imprese e professionisti consolidati e aspiranti imprenditori, stimolando l’innovazione, creando possibilità di impiego lavorativo e promuovendo lo sviluppo economico sostenibile.

Questo progetto rappresenta un passo significativo verso il sostegno alle ambizioni imprenditoriali dei giovani locali, con l’obiettivo di creare una società più dinamica e prospera. Il progetto, “HubFutures: Comuni e giovani al centro dell’innovazione”, è finanziato nell’ambito del Bando ANCI e ha l’obiettivo di promuovere una cultura diffusa che favorisca l’accesso a risorse e opportunità, facilitando l’incontro con professionisti e consulenti, anche peer-to-peer, per sviluppare e avviare con successo idee imprenditoriali.

Per informazioni e indicazioni è possibile contattare l’help desk all’indirizzo progettazione @culturaesviluppo.it o al telefono 0131.222474