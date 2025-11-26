Sicurezza e controlli alla Fiera di Santa Caterina

Si è conclusa l’edizione 2025 della tradizionale Fiera di Santa Caterina, che si è svolta a Novi Ligure dal 22 al 25 novembre. Un evento che ha visto un imponente dispiegamento di forze e una minuziosa attività operativa da parte del Corpo di Polizia Municipale per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento della manifestazione.

Come stabilito dalle direttive della Questura di Alessandria, la sicurezza è stata la priorità assoluta. Oltre all’organico interno, è stato impiegato personale esterno specializzato, formato per l’antincendio, il primo soccorso e la gestione delle emergenze, a tutela dell’incolumità pubblica.

L’intero personale della Polizia Municipale è stato impegnato nel presidio di tutti gli accessi e nella chiusura delle vie interessate dalla vasta area commerciale di 5.500 mq, garantendo al contempo la gestione e l’agevolazione della viabilità urbana.

Una delle novità di quest’anno ha riguardato l’installazione del Luna Park all’interno dell’ex caserma militare in Piazzale Leoni di Liguria. Questo spostamento ha richiesto la presenza quotidiana degli agenti di P.M. negli orari di maggiore affluenza per la supervisione della viabilità e la tutela dei pedoni.

Sul fronte commerciale, la Polizia Municipale ha intensificato i controlli lungo le vie del centro (Via Roma, Via Girardengo, C.so R. Marenco, Viale A. Saffi, Via Cavallotti e Via Garibaldi) per assicurare il rispetto delle vigenti norme legislative. Le verifiche hanno già fatto emergere alcune violazioni, mentre per altre sono in corso ulteriori indagini e accertamenti presso gli uffici competenti.