Tortona, il 25 Aprile è un ponte tra generazioni

Non è solo una ricorrenza sul calendario, ma un dialogo vivo tra chi la Storia l’ha scritta e chi è chiamato a interpretarla oggi. Sabato 25 aprile, Tortona rinnova l’appuntamento con la Festa della Liberazione, mettendo al centro le voci dei giovani e il futuro della Carta Costituzionale. Le celebrazioni prenderanno il via alle 9.00 con la Messa nella Cattedrale del Duomo. Successivamente, il corteo cittadino sfilerà lungo le vie del centro fino a corso Leoniero, simbolo del cuore pulsante della comunità. Il momento di massima solennità è fissato per le 10.15 presso il Monumento ai Partigiani, dove avverrà la deposizione della corona d’alloro. Seguiranno gli interventi ufficiali del Sindaco Federico Chiodi e del Presidente dell’ANPI Marco Balossino. Particolare attesa per il contributo di Lucrezia Teti, Alfiere del Lavoro 2025, che proporrà una riflessione profonda: “Cosa ci ha lasciato la Liberazione?”.

La mattinata si concluderà con la premiazione del concorso “La Costituzione oggi”, promosso dall’ANPI per stimolare il pensiero critico negli istituti superiori cittadini (CIOFS FP “San Giuseppe”, IIS “Marconi”, Liceo “Peano” e Santachiara ODPF). Con la partecipazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, il dibattito si sposterà sui temi scelti per l’edizione 2026: “Ambiente, Economia, Nuove Generazioni”. Un modo per dimostrare che la libertà conquistata ottantuno anni fa trova la sua massima espressione nell’impegno per un mondo più sostenibile e giusto.