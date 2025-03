E’ nato il Coordinamento Pro Loco e associazioni Val Borbera e Spinti-CoPla. Ieri, 23 marzo, le associazioni e Pro Loco delle due vallate si sono date appuntamento per costituire formalmente il nuovo soggetto. È un traguardo raggiunto dopo alcuni anni di gestazione e preparazione che mette in rete il terzo settore con l’obiettivo di creare sistema, promuovere le manifestazioni e le attività che si presentano all’esterno dei nostri territori partecipando ai meccanismi di promozione turistica, oltre a creare e implementare i servizi ai propri associati. Ne fanno parte per ora 21 tra associazioni e pro loco e 7 persone fisiche: naturalmente, rimane aperto lo spazio di partecipazione a tutti gli interessati. Nell’incontro si è manifestata molta soddisfazione e orgoglio tra i partecipanti per essere riusciti a raggiungere questo obiettivo.

Giovanni Torchia