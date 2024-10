A breve nelle librerie, la guida turistica delle Valli Borbera Spinti.

Le Valli Borbera e Spinti, sono territori di grande fascino paesaggistico. Attraversate da corsi d’acqua spettacolari che, ad esempio in Val Borbera, hanno creato un vero e proprio canyon, chiamato “le strette”, dove si sono formati piccoli laghi di acqua purissima, le cui rive vengono frequentate in primavera e in estate da migliaia di bagnanti provenienti dalle località di pianura limitrofe. I boschi secolari attraversati da sentieri ben segnalati, accompagnano i turisti alla scoperta della flora e della fauna locale. In Val Borbera e in Valle Spinti, oltre alle meraviglie naturalistiche il turista gratifica la parte golosa, espressa dalle trattorie e nei ristoranti tipici che offrono un viaggio attraverso i sapori di queste terre dove i prodotti enogastronomici di eccellenza si sposano con paesaggi incantevoli.

Nonostante tutte queste attrattive, le Valli Borbera e Spinti sono poco conosciute e quindi poco frequentate. Ora, grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona sarà pubblicato il libro “Val Borbera e Valle Spinti – Guida Turistica con itinerari escursionistici” realizzato dall’associazione “Progetto Ambiente”. Il libro di 116 pagine e con oltre 100 foto offrirà ai visitatori un quadro completo della Val Borbera e della Valle Spinti fornendo gli strumenti per apprezzarne il territorio.

Divisa in tre capitoli, la guida riporta nel prima parte informazioni sugli aspetti naturalistici; segue un ampio vademecum sugli edifici storici da visitare, diviso per Comuni e che comprende anche i luoghi iconici di Arquata e Serravalle Scrivia. Un capitolo a parte è dedicato ai “paesi fantasma”, i numerosi borghi abbandonati presenti nelle due valli appenniniche, che attraggono per il loro mistero. La terza parte della Guida contiene informazioni escursionistiche: sono presenti le mappe di tutti i sentieri su immagini satellitari ricavate da Google Earth e l’elenco dettagliato degli itinerari con i relativi segnavia, curati in questi anni dal Club Alpino Italiano. Il libro si conclude con informazioni sui prodotti tipici e l’elenco di ristoranti e alberghi.

“Ho ideato questo libro, – spiega Danilo Bottiroli, autore sia delle foto, sia dei testi della guida – con lo scopo di promuovere un turismo sostenibile, che possa favorire l’economia del nostro territorio e fornire ai visitatori uno strumento completo, per scoprirne tutti i tesori, anche quelli più nascosti”.