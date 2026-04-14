Antonella Locardi a “Il libro sul comodino”: un incontro tra design, psicologia e volontariato

La rassegna culturale “Il libro sul comodino” torna ad animare la Sala Conferenze della Biblioteca civica di via Marconi 66 a Novi Ligure giovedì 16 aprile, alle 18.30. Protagonista del prossimo incontro sarà Antonella Locardi, novese di nascita e brillante ex-allieva del Liceo Classico locale. Dopo la maturità, la Locardi si è trasferita a Milano per approfondire i suoi interessi, frequentando l’Istituto Europeo di Design in parallelo con un corso in psicologia della comunicazione. Questa doppia formazione l’ha portata a lavorare in importanti contesti professionali, tra cui un’agenzia di moda e un’agenzia di pubblicità. Attualmente, Antonella Locardi opera come consulente aziendale e facilitatore, con l’obiettivo di favorire al meglio le attitudini e le sinergie dei dipendenti all’interno di un team. A questa intensa attività professionale affianca un profondo impegno nel volontariato, prestando servizio presso il Banco alimentare, l’ente caritativo Sant’Antonio e il Fai. La sua vita è arricchita anche dall’orgoglio per la sua famiglia, composta dalla figlia Agnese e dal marito Paolo, che l’ospite definisce “creativo ed effervescente”. Tutti questi interessi e le molteplici attività professionali e sociali si intrecceranno inevitabilmente con la scelta del suo “libro del cuore”, il tema centrale dell’incontro. Sarà Daria Ubaldeschi a guidare il dialogo con Antonella Locardi, svelando quali letture abbiano segnato il suo percorso.

La rassegna “Il libro sul comodino” è organizzata in collaborazione con la Biblioteca Civica (via Marconi, 66) e il gruppo che la promuove è composto, oltre che da Daria Ubaldeschi, anche da Elena D’Elia, Benedetta De Paolis, Graziella Gaballo, Giada Incardona, Marco Rossi e Andrea Vignoli.

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