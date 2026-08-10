Cabella Ligure in fiore: trionfa la bellezza

Un’esplosione di sfumature, profumi e passione ha trasformato Cabella Ligure in un grande, unico giardino. Sabato scorso, il Palavittoria ha ospitato la giornata conclusiva di “Balconi e Giardini Fioriti”, il concorso promosso dall’Amministrazione comunale per rendere omaggio alla cura e al senso di comunità di residenti e commercianti, capaci di regalare angoli di pura bellezza a tutto il territorio. A selezionare le composizioni più suggestive è stata ula giuria capitanata dal sindaco Roberta Daglio affiancata dalla giornalista Loredana Barison, dal fotografo Adriano Giraudo e dalle agronome Betsabea Maisto (paesaggista) e Claudia Bergaglio in rappresentanza del Vivaio Floricoltura Girasole S.s. Il team ha avuto l’arduo compito di valutare le tante proposte in gara, suddivise in tre categorie. Per le Attività Commerciali sul gradino più alto del podio è salito l’Albergo Ristorante Ponte di Cosola, seguito da Il Patio e dal Forno di Ferrari Federico. Tra i Giardini più belli trionfa Giovanna Trucchi, affiancata sul podio da Mario Ferrarotti (secondo) e Paolo Repetti (terzo). Nella categoria Balconi, il primo premio è andato a Paola Repetti, seguita da Francesca Meirana al secondo posto e Patrizia Traverso al terzo. La premiazione si è trasformata in un emozionante racconto corale grazie alla proiezione di tutte le foto dei partecipanti e alla mostra fotografica “Scorci paesaggistici e fioriture di una valle”, curata da Adriano Giraudo, che ha mostrato il volto più poetico della vallata.

L’iniziativa, patrocinata da Asproflor, conferma il ruolo centrale di Cabella Ligure all’interno del circuito Comuni Fioriti, un riconoscimento che si affianca alla recente riconferma da parte della Regione Piemonte come Comune turistico. Tra il plauso degli organizzatori e l’entusiasmo dei cittadini, la comunità guarda già al futuro: l’appuntamento è ufficialmente rinnovato per l’edizione 2027. ph: Adriano Giraudo