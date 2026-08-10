Carabiniere sventa un tentativo di suicidio nella stazione ferroviaria

E' successo a Tortona: l'uomo era lungo la banchina in attesa del passaggio di un treno, con un atteggiamento che ha insospettito i presenti.

Momenti di fortissima tensione, risolti grazie alla prontezza e alla sensibilità degli uomini dell’Arma. Un tentativo di suicidio è stato sventato nei giorni scorsi all’interno della stazione ferroviaria di Tortona, dove un uomo di mezza età aveva raggiunto la banchina con l’intento di attendere il transito di un convoglio per compiere un gesto estremo. L’allarme è scattato a seguito di una telefonata giunta alla centrale operativa, che segnalava la presenza sospetta dell’uomo, fermo nei pressi dei binari in un evidente stato di prostrazione. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i militari dell’Aliquota Radiomobile. Un carabiniere della pattuglia è sceso per primo sulla banchina e, individuato il soggetto, ha gestito la situazione con estrema cautela: muovendosi a passi lenti e misurati, ha evitato qualsiasi movimento brusco che potesse allarmare l’uomo o spingerlo ad agire di impulso. Avvicinatosi a distanza di sicurezza, il militare è riuscito gradualmente ad abbattere la barriera di diffidenza e disperazione della persona coinvolta, trovando le parole giuste per instaurare un dialogo emotivo e rassicurante. Una volta conquistata la sua fiducia, il carabiniere ha fatto un discreto cenno d’intesa ai colleghi che si erano appostati poco distante a supporto delle operazioni.

L’intervento si è concluso nel migliore dei modi: l’uomo ha accettato di allontanarsi dal binario insieme ai militari, venendo accompagnato in un ambiente sicuro per ricevere il sostegno e le cure necessarie.