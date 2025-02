“Che piacere ascoltare Simona Garbarino a Gavi ospite del circolo Aldebaran”

Che piacere ascoltare Simona Garbarino presso il circolo Aldebaran di Gavi, scrittrice, poetessa, attrice, pedagogista e professoressa a contratto presso l’Università di Genova e formatrice presso la libera Università dell’Autobiografia di Anghiari, famosa per interpretare la perfida “Madreh” in “Sensualità a corte” di Marcello Cesena in onda con la Gialappa’s band.

Venerdì 21 febbraio ha presentato il suo libro “Taccuino delle molte me” con poesie ironiche e serie e racconti. È una donna molto interessante e intelligente, colta, divertente, simpatica anche quando interagiva con noi del pubblico. Si è parlato di come si possa “guardarci” da fuori in terza persona per capirci meglio, provare un dolore indicibile, muto, che non si può nemmeno esprimere ad alcune persone, di amore, morte, dolore, dei bambini “difficili” che ha in cura e ai quali fa leggere anche le poesie, della scrittura autoanalitica, del genio di Marcello Cesena che scrive i loro sketch che, anche se in tanti lo richiedono, non avrebbero la stessa forza in teatro, perché non ci sono le stesse tecniche e ritmi veloci come in TV, della sua famiglia scherzosa dove si rideva molto con due genitori burloni e tanto altro.

Pronta alla battuta e sagace ci ha fatto passare una bellissima serata.

Grazie ad Angela Agostino che ha messo a disposizione i locali di “Fuoriclasse”, a Davide Ravan, a Marco Rabbia e a tutti gli organizzatori.

Barbara Merlo