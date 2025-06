Cheirasca: una decina di sacchi di spazzatura abbandonati nei campi

Qualcuno deve aver scambiato la Cheirasca, a Gavi, per una discarica. Sono infatti numerosi, quasi una decina, i sacchi di spazzatura che sono stati scoperti nelle ultime settimane nei campi della località, lanciati da sconosciuti in mezzo all’erba alta, si presume di notte. Contengono rifiuti indifferenziati, ovviamente, prodotti da qualcuno che evidentemente non paga la tariffa rifiuti e non fa la raccolta differenziata, lasciando sulle spalle di tutti gli altri contribuenti il costo dello smaltimento della sua spazzatura e, soprattutto, inquinando il territorio. Tutti gli episodi sono stati segnalati alla polizia municipale, che sta cercando di comprendere chi sia l’autore di quelli che da qualche tempo sono veri e propri reati, quindi con conseguenze penali. Gli agenti sono attivi sul territorio su questo problema e confidano in particolare sulle nuove telecamere che il Comune intende installare sul territorio gaviese. Si deve infatti comprendere, tra l’altro, se l’autore di questi reati sia residente alla Cheirasca o altrove.

Pochi mesi fa episodio simile nel piazzale del centro artigianale di località Valle: due sacchi di spazzatura abbandonati vennero aperti e grazie al contenuto venne scoperto l’autore, denunciato dalla polizia municipale e costretto a smaltire regolarmente i rifiuti.