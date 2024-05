Francavilla Bisio: una Festa della Repubblica dedicata ai giovani

Nei locali della Soms in via Guasco a Francavilla Bisio sarà celebrata, domenica 2 giugno la festa della Repubblica. Un evento ideato dal sindaco Lucio Bevilacqua che vedrà la collaborazione di tutta l’amministrazione comunale, della Soms, della Proloco. L’evento avrà inizio alle 11,15 e vedrà come relatore il professor Michele Maranzana, preside del Liceo Amaldi di Novi ligure. “Vogliamo coinvolgere soprattutto i ragazzi con l’obiettivo di avvicinarli alle istituzioni. Si parlerà di conquista della libertà e di responsabilità nella gestione della stessa”, sostiene il sindaco Bevilacqua. Saranno presenti autorità e personalità di spicco in ambito culturale del territorio. L’aperitivo finale con un presidio importante per il nostro territorio: il Gavi docg sarà offerto dalla proloco e dalla Cantina Produttori del Gavi. Sostiene Orietta Alice, amministratore delegato della Cantina e vicesindaco di Francavilla Bisio: “Un evento importante, che vede come relatore persona di altissimo profilo culturale. Il nobile obiettivo trova similitudine con le numerose iniziative di ospitalità delle scuole che si susseguono presso la Produttori del Gavi. Le stesse a scopo di divulgare cultura e tradizione, nonché conoscenza come opportunità per il futuro dei giovani. Un evento virtuoso che sugella collaborazione tea il mondo imprenditoriale e le istituzioni per un nobile scopo: prenderci cura delle generazioni future, il nostro tesoro”.