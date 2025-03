Il racconto di una vita per aiutare l’ospedale Gaslini di Genova.

“Vita complicata di una donna sola” è il titolo del libro scritto da Anna Rosa Princivalle, presentato a Stazzano, nella biblioteca civica, il 28 febbraio. L’autrice, originaria di Montegrotto Terme (Padova), racconta le vicende della sua vita costellata da numerose difficoltà, in primis la perdita della mamma, avvenuta in giovane età. Il racconto esprime la forza d’animo e il coraggio di una donna che ha saputo reinventarsi infinite volte, dal trasferimento in una Milano che l’ha vista crescere come giovane madre di due figli e successivamente imprenditrice degli anni ‘70, fino a sprofondare in un nuove difficoltà. Ma, come una fenice che rinasce dalle sue ceneri, Anna Rosa Princivalle racconta come proprio dai momenti più bui si possa ritrovare la forza per affrontare le difficoltà che la vita ci mette davanti. Negli ultimi anni il trasferimento a Serravalle Scrivia e l’arrivo di qualche acciacco dovuto alle “primavere” l’hanno portata all’incontro con il medico Giacomo Pucci durante i numerosi incontri di terapia per alleviare i suoi dolori. Pucci le ha consigliato, alla tenera età di 90 anni con una piena lucidità mentale, di scrivere un racconto che fosse di ispirazione per le future generazioni. Alla presentazione hanno partecipato la direttrice della biblioteca, Rosanna Boveri, il sindaco Pier Paolo Bagnasco e le due moderatrici, Carla Sorlino e Silvana Rebora, oltre a un folto pubblico. Il ricavato della vendita del libro è destinato all’ospedale Gaslini di Genova.

Gianni Torchia