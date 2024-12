Il Teatro Marenco ospita la mostra di Annalisa Flori “Just Fine” e uno spazio dedicato al progetto “Ritratti d’amore”

“Just fine”, è il titolo della mostra di ritratti della nota fotografa Annalisa Flori, che sarà inaugurata domani, sabato 14 dicembre alle 17.00 negli spazi del foyer superiore del Teatro Marenco di Novi Ligure.

Just Fine è una selezione di immagini nate dalla relazione forte e sincera con il soggetto che rappresenta la particolare cifra stilistica di Annalisa Flori. Si tratta di uno sguardo educato, discreto ma profondo, intimo nel suo essere vero e non strutturato, su personaggi noti, accolti nella loro autenticità nell’obiettivo di Annalisa Flori.

In questa occasione e nei giorni successivi verrà allestito uno spazio dedicato al progetto Ritratti d’amore che darà la possibilità di vivere l’esperienza di un set fotografico e di essere protagonisti di un ritratto di alto valore. All’interno di un set fotografico site-specific Annalisa Flori, dietro l’obiettivo, coglie i protagonisti in un momento unico. Chiunque voglia farsi realizzare un ritratto può accedere a quest’esperienza. Basta prenotarsi tramite una mail a [email protected] o sul profilo instagram di ritrattidamore e, nei giorni e nell’orario indicati, può recarsi sul set per farsi fotografare. Ci si può far ritrarre coi propri figli, con la propria compagna/o, con i nonni e i nipotini, con l’amato cane o altro animale domestico, con le amiche per un fissare nel tempo un momento indimenticabile…oppure, perché no, da soli davanti all’obiettivo per vedere quella parte di sé che solo un grande fotografo riesce a immortalare. Una parte dei ricavati saranno devoluti a sostegno delle attività culturali del teatro.

Annalisa Flori nasce a Novi Ligure il 6 Agosto 1987. Durante gli anni dell’Università si trasferisce a Pavia per studiare Comunicazione. Presto inizia a lavorare con artisti provenienti da tutto il mondo coprendo eventi internazionali come il Festival del Cinema di Venezia, Cannes e Abu Dhabi, oltre a lavorare con marchi di moda internazionali. Vincitrice di molti premi, tra i quali nel 2012 il “Miglior Reportage” durante il Festival del Cinema di Venezia. Nel 2015 una giuria rappresentata da Roxanne Lowit, le assegna il premio per il miglior ritratto eseguito durante la 72° Edizione del Festival del Cinema di Venezia.

L’esposizione sarà visibile, a ingresso libero, fino al 22 dicembre, da lunedì a venerdì dalle: 17:00,18:30, sabato: 10:00 – 12:00 e 17:00 – 18:30, domenica: 17:00 – 18:30.