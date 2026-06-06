La forza della fragilità e la rivoluzione silenziosa dell’autismo in un libro-testimonianza

L’autismo raccontato non come un muro insormontabile o una patologia da curare, ma come una lingua differente, un funzionamento neuro-cognitivo unico che attende solo di essere compreso. È questo il cuore pulsante di “Il Cavaliere Blu – La parte di me che non si è mai arresa” (P&V Edizioni), il volume scritto a quattro mani dallo scrittore Gianluca D’Aquino e da Giuseppe Ravetti, presidente della cooperativa sociale che gestisce il centro per l’autismo “Villa Fontanesi” a Castellazzo Bormida. Un’opera intensa e sincera che verrà presentata ufficialmente al pubblico lunedì 8 giugno, alle 20.30, presso il Teatro della Juta di Arquata Scrivia. La genesi dell’opera ha il sapore di quelle storie in cui il destino ci mette lo zenzero: due vecchi amici che si erano persi di vista si ritrovano quasi per caso sui gradoni di un campo di calcio. Da un lato Gianluca D’Aquino, romanziere abituato a dare forma a mondi immaginari; dall’altro Giuseppe Ravetti, un professionista del sociale che ha dedicato la propria vita a costruire un porto sicuro per le famiglie e i ragazzi neurodivergenti. Da questo incontro è nata l’esigenza di dare voce e dignità a chi troppo spesso rimane invisibile agli occhi della società. Il libro si dipana attraverso tre piani narrativi distinti ma strettamente interconnessi. Il primo affronta la complessa realtà professionale di Ravetti: il passaggio da operatore sul campo a coordinatore e Presidente, muovendosi tra le maglie strette della burocrazia, la perenne caccia ai fondi e il rigore scientifico del metodo ideato dal dottor Lucio Moderato. Il secondo piano svela invece un retroscena inedito e mediatico: la partecipazione di Giuseppe al noto reality televisivo “Matrimonio a prima vista”, una scommessa apparentemente azzardata che si è trasformata in una formidabile cassa di risonanza per accendere i riflettori nazionali sull’autismo. Infine, il terzo piano scava nella drammatica crisi del 2023, quando la sopravvivenza stessa di Villa Fontanesi è stata messa a rischio e Ravetti ha scelto coraggiosamente di azzerare il proprio compenso pur di non spegnere il sogno del “Cavaliere Blu”.

«Giuseppe non voleva un monumento a se stesso. Mi ha detto: “Il ricavato aiuterà i miei ragazzi”. La sua nobiltà d’animo e la sua missione mi hanno convinto. Come scrittore sono abituato a inventare mondi; qui ho dovuto imparare a vederne uno che esisteva già, ma che molti ignorano. L’autismo non è un muro, è una lingua differente. In queste pagine troverete la fatica di un uomo, il coraggio di una squadra e la voce dell’invisibile». Spiega il co-autore Gianluca D’Aquino. Nelle pagine del volume viene scardinato ogni pietismo o stereotipo. La quotidianità a Villa Fontanesi dimostra che l’autonomia concreta si costruisce giorno dopo giorno. Attraverso strumenti come le agende visive e il sistema di comunicazione PECS, gesti apparentemente banali per molti – come ordinare una pizza, fare la spesa al supermercato o condurre un programma radiofonico – diventano conquiste rivoluzionarie. La radio, in particolare, viene descritta non solo come uno straordinario canale di inclusione per i ragazzi, ma come una vera e propria terapia personale per lo stesso Ravetti. «Se questo libro ha un valore, credo stia proprio qui: nella sincerità. Nella volontà di raccontarsi senza costruire un personaggio», chiosa Ravetti all’interno del testo. Una testimonianza che non si rivolge soltanto alle famiglie toccate direttamente dalla neurodiversità, ma all’intera comunità, per mostrare come un apparente limite possa trasformarsi in una risorsa di inestimabile valore sociale.

L’evento, promosso dall’Amministrazione Comunale, vedrà la partecipazione della Vicesindaco Nicoletta Cucinella per i saluti istituzionali, mentre il ruolo di moderatore e voce narrante sarà affidato a Paolo Benucci, ormai storico compagno di viaggio degli autori nel tour di presentazione del volume. Un appuntamento che unisce l’alto valore culturale a un profondo spirito solidale: per espressa volontà degli autori, infatti, l’intero ricavato delle vendite del libro sarà devoluto ai progetti di inclusione e autonomia dei ragazzi del centro.