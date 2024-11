Musica e letteratura per combattere la violenza contro le donne

A Serravalle Scrivia successo per l'evento benefico "Da Donne a Donne...e non solo" nel Salone Parrocchiale Maria Regina

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ieri, 24 novembre, nel Salone Parrocchiale Maria Regina a Serravalle Scrivia, si è svolta la serata “Da Donne a Donne…e non solo”, con la partecipazione del coro “Le Arcobalene”, del Trio “Buena Onda” e della scrittrice Laura Lo Cascio, autrice del libro “Vita Graffiata”. Dopo la presentazione della presidente della Consulta comunale per le Pari Opportunità, Annalisa Davico, ha portato il saluto dell’amministrazione comunale il sindaco, Luca Biagioni. L’ingresso ad offerta è stato devoluto all’Associazione Luminas, che si occupa di promuovere il cambiamento culturale verso una società aperta, accogliente e inclusiva, affinché le persone con disabilità possano partecipare appieno a tutti gli aspetti della vita, su basi di eguaglianza con gli altri. Hanno organizzato l’evento la Consulta per le Pari Opportunità del Comune di Serravalle Scrivia e la Pro Loco con la partecipazione dell’Associazione Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia.