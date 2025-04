Ovada. Arrestato un spacciatore nel corso di un’operazione antidroga

I Carabinieri di Ovada, con l’ausilio di un’unità cinofila della Polizia Municipale di Alessandria, nell’ambito di un ampio piano di contrasto allo spaccio e alla diffusione delle sostanze stupefacenti sul territorio, hanno effettuato un’attività, rivolta al contenimento del degrado urbano, con particolare attenzione alla tutela dei più giovani. Nel corso dell’operazione alla quale a partecipato anche Orso, il cane antidroga della Polizia Municipale, è stato arrestato un 28enne per detenzione ai fini spaccio di droghe.

Con il suo fiuto infallibile, Orso ha scovato un beauty-case nascosto nel giardino del condominio dove abita lo spacciatore, di cui l’uomo aveva tentato di liberarsi prima dell’irruzione dei Carabinieri. All’interno, oltre 35 grammi di hashish, un bilancino di precisione, coltelli, altri strumenti per il confezionamento della droga e oltre 4.000 euro in banconote di piccolo taglio, provento dell’attività di spaccio. All’interno dell’abitazione è stato anche rinvenuto materiale utile al prosieguo delle indagini, su cui sono in corso ulteriori accertamenti investigativi.

L’arrestato è stato condotto in carcere, in Alessandria, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.