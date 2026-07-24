Rinasce l’antica tradizione contadina: a Cosola torna la “Festa sull’Aia”

Un tuffo nel passato e nelle radici più autentiche dell’Alta Val Borbera. Sabato 25 luglio si rinnova a Cosola, frazione del Comune di Cabella Ligure, l’appuntamento con la “Festa sull’Aia”, una manifestazione che riporta in vita il fascino e la convivialità dei festeggiamenti che un tempo segnavano la fine dei lavori di trebbiatura. Un’antica tradizione durante la quale le comunità contadine si riunivano nelle aie del paese per cantare, ballare, bere e mangiare in segno di gratitudine per i doni della terra. Un rito collettivo che oggi come ieri torna a far vibrare il borgo, inserendosi nel più ampio programma di valorizzazione del territorio promosso dal Comune di Cabella Ligure in stretta collaborazione con la Pro Loco Cosola. La giornata inizierà alle 16.00 con l’inizio del tipico corteo itinerante. Sulle note inconfondibili delle musiche tradizionali delle “Quattro Province”, la festa si sposterà di aia in aia al ritmo e al suono trascinante dei pifferi. Ad ogni tappa, i partecipanti potranno ritrovare l’atmosfera di un tempo tra musica e balli popolari che coinvolgeranno residenti e visitatori; degustazioni di vino e assaggi di specialità locali offerte direttamente all’interno delle storiche aie del paese.

Il momento del banchetto serale si sposterà nei locali della Pro Loco, dove alle 20.00 ci sarà la tradizionale raviolata, un’occasione per gustare uno dei piatti simbolo della cucina locale e chiudere la giornata all’insegna della buona tavola e dell’allegria.

Vista la grande affluenza prevista e per assicurarsi un posto alla cena, gli organizzatori raccomandano vivamente la prenotazione anticipata contattando il numero 335 7565674.

Ph. Massimo Sorlino