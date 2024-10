Sagra della zucca: un successo con tanti premi per i produttori

Successo a San Cristoforo per l’ottava edizione della Sagra della Zucca, ieri, 29 settembre, nel parco del Castello. Legambiente Val Lemme, Comune e Pro Loco hanno premiato

Greta Deprimi e il signor Ariano, entrambi di San Cristoforo, rispettivamente per la zucca più bella e per quella più grande; la zucca più strana è arrivata dal signor Novelli di Castelnuovo Scrivia mentre Francesco Speciale di Tassarolo ha realizzato la composizione più bella; un premio ad Andrea Locatelli, anch’egli di San Cristoforo, per la zucca più lunga;

Cinzia Bricco, dell’azienda agricola Serabial di Lusernetta (Torino) è stata premiata come partecipante proveniente da più lontano. Un premio anche alla scuola elementare di San Cristoforo per la partecipazione e l’impegno. Successo anche per le Zuccacce, preparate dall’associazione Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia nelle due versioni per i più grandi e per i più piccoli, che si sono divertiti a romperle per prendersi caramelle e dolciumi. Da segnalare anche il laboratorio per bambini da Paola Lugaro. A chiudere festosamente la giornata si è svolta l’esibizione di balli occitani capitanati dal bravissimo Walter Traverso. Si sono esibiti con successo anche i Canterini della Val Polcevera.