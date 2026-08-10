A Voltaggio domenica 16 agosto si correrà la gara podistica Uisp “Anello di Voltaggio”. Organizzata come ogni anno dalla Polisportiva Dilettantistica Voltaggio, si terrà dalle 18, riprendendo le edizioni dei gloriosi anni ‘70, ’80 e ’90, a cui parteciparono atleti di livello internazionale, vincitori di medaglie olimpiche e di prestigiose gare in tutto il mondo, come Gelindo Bordin e Orlando Pizzolato. La competizione, dopo due decenni di assenza, da alcuni anni è tornata alla ribalta ed è ormai una classica delle competizioni estive del Basso Piemonte e della Liguria. Il circuito si snoda tra le vie del centro storico del borgo della Val Lemme, con una salita nel bosco fino ai ruderi del castello e arrivo nella centralissima piazza Garibaldi. Come ricorda Luigi Repetto, presidente della Polisportiva, “oltre alla presenza di atlete e atleti di livello, a caratterizzare la giornata è anche la ricca partecipazione di pubblico e staff, che rendono l’evento una vera e propria festa per tutto il paese e i suoi abitanti”. La passata edizione ha visto trionfare Andrea Mandrino dell’Atletica Alessandria tra gli uomini e Monika Jakuboska tra le donne, che ha bissato il successo dell’anno precedente.