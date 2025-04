Un defibrillatore per il Forte di Gavi grazie al Lions gaviese

Più sicurezza per i visitatori e il personale del Forte di Gavi grazie al Lions Club Colline del Gavi, che ha donato defibrillatore cardiaco da installare nello storico edificio. La donazione è stata il momento conclusivo del service dedicato al territorio gaviese dai Lions che, allo scopo, hanno organizzato un’asta benefica delle opere del concorso nazionale di Street Art dal tema “Territorio Romantico” realizzate da artisti di tutta Italia. All’evento, con il direttore del Forte, Riccardo Vitale, erano presenti i Lions gaviesi Gianluigi Corona, il past presidente Roberto Porcari, il presidente Alessandro Marrucchi e l’artista Manuel Giacometti, vincitore del concorso con l’opera “Love is key – l’amore è fondamentale”, realizzata in vera grandezza presso i locali del Forte.

Gianni Torchia