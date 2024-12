Una sfilata di costumi natalizi in passerella per le vie di Novi.

Le vie di Novi Ligure saranno “invase” dai Babbi Natale e dai loro aiutanti Elfi. La sfilata si svolgerà sabato 14 dicembre nell’ambito della seconda edizione de Concorso “Babbo Natale a Modo Mio”, organizzato dalla Proloco novese.

Inserita nel programma di Natale a Novi la sfilata, sin dalla presentazione dello scorso anno ha avuto un ottimo risultato, tanto che quest’anno anche un famoso atelier cinematografico, di cui non spoileriamo l’identità, ha deciso di partecipare. Dalle 16.30 alle 19.30, saranno tanti i personaggi natalizi che sfileranno in Città, con i loro costumi scintillanti e creativi tra loro gli studenti dell’Istituto Ciampini di Novi e i piccoli ciclisti della Cinghiali MTB, Ci sarà Silvia che dalla sua carrozzella distribuirà peluche ai bimbi. La musica natalizia delle cornamuse accompagnerà la sfilata che si concluderà in piazza Carenzi, dove si svolgerà la premiazione. Sempre in piazza Carenzi sarà distribuito vin brulè, tè e panettone.

In mattinata Babbo Natale, elfi e alcuni atri personaggi natalizi andranno a portare un sorriso ai bambini ricoverati all’ospedale San Giacomo e agli anziani della casa di riposo Amedeo.

Per Info: 331.9989898

Foto d’archivio.